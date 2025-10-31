Ascolti tv del 30 ottobre Noi del Rione Sanità contro il GF E De Martino delude

A sorpresa il Grande Fratello ha raddoppiato l ‘appuntamento ed è andato in onda su Canale 5 anche di giovedì, oltre che di lunedì. Ma Simona Ventura non ha potuto stare tranquilla, infatti ha dovuto fare i conti con un’altra fiction di Rai 1. Infatti, se il lunedì è stata sempre battura da Blanca 3, il giovedì si è scontrata con la seconda puntata della serie Noi del Rione Sanità. Su Rai 2 è tornato l’appuntamento con Splendida Cornice con Geppi Cucciari, mentre su Rai 3 è andato in onda un nuovo episodio di Ritorno in Paradiso. Su Rete 4 a Dritto e Rovescio dove Paolo Del Debbio ha intervistato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Dilei.it

