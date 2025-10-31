Ascolti tv 30 ottobre Grande Fratello nell’abisso | persi più di un milione di spettatori in un mese Chiusura anticipata?
Milano, 31 ottobre 2025 – E adesso c’è davvero da riflettere. E pure parecchio. Perché uno share del 13,1% non può non far pensare ai vertici di Mediaset a molto più che un semplice cambiamento per il Grande Fratello. L’edizione “nip” del Grande Fratello rischia la chiusura anticipata? A questo punto sì. Anche perché tutti i correttivi, di scarsa inventiva va detto, applicati sin qui non hanno avuto nessun effetto migliorativo sugli ascolti tv. A vincere la Prima serata di giovedì 30 ottobre è stata ‘Noi del Rione Sanità’ su Raiuno con il 17,7% di share e una media di 2 milioni 769mila spettatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
