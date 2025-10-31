Un’autobotte si è ribaltata nella galleria Castello di Grottammare, sull’A14, provocando lo sversamento di gasolio sulla carreggiata. Il conducente è rimasto lievemente ferito e si sono formate lunghe code. Le squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale hanno messo in sicurezza il mezzo e la strada, mentre il tratto tra Pedaso e Grottammare è rimasto chiuso per diverse ore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ascoli Piceno, autobotte si ribalta in galleria sull'A14