Ascoli Piceno autobotte di gasolio ribaltata in A14

Lapresse.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso le operazioni di intervento e di bonifica per un’autobotte adibita al trasporto di gasolio che si è ribaltata lungo l’A14 a Grottammare (Ascoli Piceno). L’incidente si è verificato in una galleria. I Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 8, sul posto le squadre di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e Fermo che stanno effettuando le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e della strada. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ascoli piceno autobotte di gasolio ribaltata in a14

© Lapresse.it - Ascoli Piceno, autobotte di gasolio ribaltata in A14

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ascoli piceno autobotte gasolioAscoli Piceno, autobotte di gasolio ribaltata in A14 - Sono in corso le operazioni di intervento e di bonifica per un’autobotte adibita al trasporto di gasolio che si è ribaltata lungo l’A14 a Grottammare (Ascoli ... Come scrive lapresse.it

ascoli piceno autobotte gasolioA14: cisterna di gasolio si ribalta in galleria a Grottammare, altro incidente in superstrada - Mattinata da incubo per la viabilità del Piceno con due gravi incidenti avvenuti in A14 e sull’Ascoli- Scrive veratv.it

Cerca Video su questo argomento: Ascoli Piceno Autobotte Gasolio