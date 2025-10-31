Ascoli Piceno autobotte di gasolio ribaltata in A14
Sono in corso le operazioni di intervento e di bonifica per un’autobotte adibita al trasporto di gasolio che si è ribaltata lungo l’A14 a Grottammare (Ascoli Piceno). L’incidente si è verificato in una galleria. I Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 8, sul posto le squadre di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e Fermo che stanno effettuando le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e della strada. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
