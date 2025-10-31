’Artisti per Frescobaldi’ Due nuove installazioni a CastelGiocondo

Tra i filari della Tenuta CastelGiocondo, nel cuore di Montalcino, la collezione permanente di Artisti per Frescobaldi si prepara ad accogliere due nuove opere. Si tratta dei lavori di Giulia Cenci (Cortona, 1988) – foto a sinistra – e Sunmin Park (Seul) – foto a destra –, artiste di generazioni e provenienze diverse, che hanno trascorso un periodo di residenza tra le colline toscane, nell’ambito del progetto Artisti per Frescobaldi, linea di committenza site specific concepita dall’azienda Frescobaldi per promuovere l’arte contemporanea attraverso un dialogo profondo con il territorio e l’eredità della Tenuta CastelGiocondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Artisti per Frescobaldi’. Due nuove installazioni a CastelGiocondo

Approfondisci con queste news

Ancora un estratto dal Concerto di domenica scorsa in Cattedrale nella “Toccata avanti la messa della Domenica” di Girolamo #frescobaldi suonata dal giovane organista Pietro Porcino. - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Ferragni, caso pandoro: due nuove associazioni di consumatori ed una 76enne di Avellino si costituiscono parti civili nel processo - gate, dopo che Chiara Ferragni ha sborsato milioni di euro tra risarcimenti e beneficenza, due nuove associazioni di consumatori e una 76enne di ... Da milano.corriere.it

Lo street artist TvBoy su Gaza, due nuove opere apparse nella notte a Roma - Dopo opere come "The Chicago Pope", che raffigurava Papa Leone in versione cestista americano, il "San Francesco" per omaggiare Papa Bergoglio e altre più provocatorie come il bacio fra Giorgia Meloni ... Lo riporta adnkronos.com

Canali accelera la sua espansione globale con nuove boutique a Los Angeles e Seoul - Il marchio menswear italiano ha inaugurato due boutique in location chiave per il mercato del lusso, una a Beverly Hills nel cuore di ... Da milanofinanza.it