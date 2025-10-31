Artissima a Torino | quello da non perdere

Vanityfair.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guida pratica per orientarsi nell'arte contemporanea che ha invaso la città. Il meglio da vedere in fiera all'Oval e le mostre da non perdere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

artissima a torino quello da non perdere

© Vanityfair.it - Artissima a Torino: quello da non perdere

Contenuti che potrebbero interessarti

artissima torino perdereCosa fare a Torino per il weekend di Ognissanti 2025: eventi, mostre e spettacoli da non perdere - Scopri cosa fare a Torino per Halloween e il ponte di Ognissanti 2025: spettacoli, concerti, mostre e sagre per un weekend tra cultura e divertimento ... Lo riporta mentelocale.it

artissima torino perdereLa Torino Art Week 2025 entra nel vivo: il nostro itinerario tra le mostre più interessanti - Mostre e progetti della Torino Art Week 2025, tutti da scoprire: l'itinerario di oggi parte da Artissima e prosegue lungo il Po ... Come scrive exibart.com

artissima torino perdereArtissima 2025: cosa vedere a Torino questo weekend, tra mostre ed eventi imperdibili - Domus seleziona sei mostre da non perdere durante l’Art Week di Torino, con artisti internazionali come Jeff ... domusweb.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Artissima Torino Perdere