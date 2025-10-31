Artigiani Lecco e Como capitali Ma il bilancio segna meno 7,7%

Lecco e provincia capitale italiana degli artigiani. In provincia di Lecco si contano 8.155 attività artigianali: sono il 36% di tutte le imprese. È la più alta percentuale in Italia. Vi lavorano 19.500 addetti, che rappresentano il 20% di tutti i lavoratori del settore produttivo, terza percentuale più elevata in Lombardia, 33esima in classifica nazionale. A Como le imprese artigiane sono poco meno di 15mila, il 36% delle imprese, in terza posizione nella graduatoria lombarda per incidenza e in quinta nazionale. Gli addetti comaschi sono invece 33.700, il 20,5% degli addetti complessivi: Como è così la seconda provincia in Lombardia, dietro a Pavia, e la 32esima in Italia per peso percentuale degli addetti delle aziende artigiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

