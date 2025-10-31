Arte e natura alleati contro la demenza Gli incontri di Adma

Arte e natura contro la demenza: si intitola così il progetto con cui Adma (Associazione demenze e malattia alzheimer) propone ai malati degli incontri didattici alla scoperta del patrimonio artistico, culturale e naturale di Pavia. In primavera sono stati effettuati i primi due incontri ai Musei civici e all’Orto botanico, molto partecipati, in collaborazione con l’Ordine degli psicologi di Pavia e Café Ricor-Dare. Visto il successo, si replica con una visita agli arazzi e a Kosmos. "L’iniziativa è partita in via sperimentale – ha detto l’assessore alla sanità Giampaolo Anfosso – e ha raccolto un notevole consenso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arte e natura alleati contro la demenza. Gli incontri di Adma

