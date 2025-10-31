Art rafforza la presenza nel settore motociclistico con l’acquisizione di Mae Elettronica

Medolago. Art, leader italiano nella fornitura di sistemi di infotainment connessi e digital cockpit per vetture sportive di lusso, rafforza la propria presenza nel settore motociclistico annunciando la firma di un accordo vincolante per l'acquisizione di Mae Elettronica, azienda di Medolago fondata nel 1977 dalla famiglia Gravalini e specializzata nella fornitura di primo impianto di dashboard, centraline e sensori per motociclette. "Questa operazione – secondo i vertici di Art – non è solo un'acquisizione, ma un passo strategico verso la creazione di un polo tecnologico avanzato, dove know-how, creatività e capacità produttiva tipici del Made in Italy si integrano per sviluppare soluzioni elettroniche innovative e altamente competitive a livello internazionale".

