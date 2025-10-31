Arriva l' autunno coi suoi sapori anche in città | Coldiretti presenta i prodotti che coloreranno le tavole veronesi

Con l’arrivo dell’autunno, le tavole dei veronesi si accendono dei colori caldi e avvolgenti delle zucche, delle castagne e dei melograni. Questi frutti di stagione, simbolo del periodo più raccolto dell’anno, sono stati protagonisti della presentazione organizzata da Coldiretti Verona al Mercato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

