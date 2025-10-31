Arriva la seconda condanna per l' omicidio di Alessandro Gozzoli 27 anni a Caldarariu
Si è concluso questa mattina in Tribunale a Modena il primo grado di giudizio, con rito ordinario, nei confronti di Marcelino Caldarariu, il 21enne rumeno accusato dell'omicidio di Alessandro Gozzoli. La vittima, 41enne originario di Bazzano, era stata trovata senza vita nella sua casa di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
