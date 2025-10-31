Arriva la novità | gli arbitri potranno comunicare tra loro tramite auricolari

Nell'ottica di migliorare l'efficienza e lo spettacolo, innovazione in due fasi: fino a gennaio comunicazioni solo nelle pause, dal 2026 direttamente durante il gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arriva la novità: gli arbitri potranno comunicare tra loro tramite auricolari

Scopri altri approfondimenti

Novità in farmacia! Arriva la nuova siringa per lavaggio nasale Pic, pensata appositamente per i più piccoli! Abbinata alla soluzione fisiologica sterile in formato convenienza, aiuta a liberare il nasino in modo delicato e sicuro, favorendo una respirazione s - facebook.com Vai su Facebook

Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà ... - Gli arbitri di serie A e B, gli assistenti e i varisti, 135 persone in tutto, usciranno dall’Aia per confluire in una nuova società autonoma, ma finanziata dalla Federcalcio e dalle due Leghe. Riporta tuttomercatoweb.com