arriva in italia il mondiale sui tapis roulant 5 km in collegamento con il mondo

Ancora novità nel mondo dello sport. Technogym e World Athletics hanno presentato a Milano RUN X, il primo Campionato Mondiale di corsa su tapis roulant. Un evento che promette di cambiare per sempre il modo di vivere la corsa, unendo atleti professionisti e appassionati in una competizione globale. senza muoversi dal proprio centro fitness. Accanto al fondatore e Ceo di Technogym Nerio Alessandri e al presidente di World Athletics Sebastian Coe, alla presentazione erano presenti anche Yeman Crippa, Jimmy Gressier e Gaia Sabbatini: volti simbolo dell’atletica europea, capaci di incarnare la nuova generazione di runner. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

