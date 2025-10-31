Arriva ’Dolcetto o scherzetto?’ E’ la notte di Halloween Gli appuntamenti in città e provincia

GROSSETO Ecco il weekend più pauroso dell’anno. Team dolcetto o scherzetto? Per Halloween, da oggi, nel grossetano non mancano le iniziative per le notti più tenebrose. Per Grosseto città, tre appuntamenti: al luna park in piazza Barzanti oggi dalle 16 alle 24 verrà effettuata la Festa di "Halloween" con tutti i presenti che si presenteranno mascherati alle casse di tutte le giostre, oltre alle caramelle e cioccolatini in omaggio, "Il prendi due e paghi uno" e cioè prendi due biglietti e ne paghi uno solamente. Alle 16 all’Aurelia Antica truccabimbi e attività con Croce Rossa Grosseto. L’evento è gratuito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

