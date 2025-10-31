Arrestato un arbitro in Calabria | comandava una rete che aggiustava le partite per le scommesse

31 ott 2025

Un caso di scommesse illegali ha sconvolto il calcio in Calabria e la Serie C: un direttore di gara di Reggio Calabria in manette, guidava una rete criminale e corrompeva i colleghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

