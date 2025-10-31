arrestato per note stonate il trapper respinge le accuse il giudice lo lascia in carcere

Resta in carcere Mattia "The Future" Oliverio, volto noto della scena trap varesina e membro del duo 167Gang, arrestato la scorsa settimana nell’ambito dell’operazione "Note Stonate". L’inchiesta, condotta dalla Squadra Mobile di Varese, ha scoperchiato un presunto giro di armi e droga che ruotava intorno ai due artisti di Malnate, mescolando musica, amicizie e sospetti traffici illegali. Davanti al giudice per le indagini preliminari, Oliverio – difeso dall’avvocato Sandro Damiani – ha respinto con decisione ogni accusa. La modesta quantità di droga trovata nella sua abitazione, ha spiegato, era destinata a "uso personale, condivisa con la compagna". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

