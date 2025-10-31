Arrestato parcheggiatore abusivo voleva 10 euro davanti al Santobono

Anteprima24.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Dieci euro per parcheggiare, di notte, al parcheggio dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La richiesta è arrivata ad un nonno che, con la moglie, stava correndo in ospedale per abbracciare il nipotino appena uscito dalla terapia intensiva. Una richiesta avanzata da un parcheggiatore abusivo alla quale, però, l’uomo si è opposto. Da lì sono iniziate le minacce – ‘ti incendio la macchina’ – ma anche una telefonata al 112 che ha consentito l’intervento dei carabinieri. Il parcheggiatore di turno, 55 anni e già noto alle forze dell’ordine, non si è arreso nemmeno davanti ai due carabinieri scesi dalla pattuglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

arrestato parcheggiatore abusivo voleva 10 euro davanti al santobono

© Anteprima24.it - Arrestato parcheggiatore abusivo, voleva 10 euro davanti al Santobono

Approfondisci con queste news

Parcheggiatore abusivo aggredisce nonni e carabinieri davanti all’ospedale Santobono: arrestato - Un episodio di violenza e intimidazione ha scosso il quartiere Vomero di Napoli, a pochi passi dall’ospedale pediatrico Santobono. Secondo marigliano.net

Nipotino esce dalla terapia intensiva, nonni affrontano parcheggiatore abusivo - Ancora un tentativo di abuso di un parcheggiatore illegale, ancora una volta nei pressi di un ospedale. Si legge su rainews.it

arrestato parcheggiatore abusivo volevaNonni corrono dal nipotino appena uscito dalla terapia intensiva ma devono affrontare un parcheggiatore abusivo - Due nonni stanno correndo in reparto per riabbracciare il nipotino appena uscito dalla terapia intensiva. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Parcheggiatore Abusivo Voleva