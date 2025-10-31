Arrestato parcheggiatore abusivo voleva 10 euro davanti al Santobono
Tempo di lettura: < 1 minuto Dieci euro per parcheggiare, di notte, al parcheggio dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La richiesta è arrivata ad un nonno che, con la moglie, stava correndo in ospedale per abbracciare il nipotino appena uscito dalla terapia intensiva. Una richiesta avanzata da un parcheggiatore abusivo alla quale, però, l’uomo si è opposto. Da lì sono iniziate le minacce – ‘ti incendio la macchina’ – ma anche una telefonata al 112 che ha consentito l’intervento dei carabinieri. Il parcheggiatore di turno, 55 anni e già noto alle forze dell’ordine, non si è arreso nemmeno davanti ai due carabinieri scesi dalla pattuglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Salerno: arrestato il parcheggiatore di Piazza Amendola per tentata estorsione - facebook.com Vai su Facebook
Parcheggiatore abusivo aggredisce nonni e carabinieri davanti all’ospedale Santobono: arrestato - Un episodio di violenza e intimidazione ha scosso il quartiere Vomero di Napoli, a pochi passi dall’ospedale pediatrico Santobono. Secondo marigliano.net
Nipotino esce dalla terapia intensiva, nonni affrontano parcheggiatore abusivo - Ancora un tentativo di abuso di un parcheggiatore illegale, ancora una volta nei pressi di un ospedale. Si legge su rainews.it
Nonni corrono dal nipotino appena uscito dalla terapia intensiva ma devono affrontare un parcheggiatore abusivo - Due nonni stanno correndo in reparto per riabbracciare il nipotino appena uscito dalla terapia intensiva. Segnala msn.com