Tempo di lettura: < 1 minuto Dieci euro per parcheggiare, di notte, al parcheggio dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La richiesta è arrivata ad un nonno che, con la moglie, stava correndo in ospedale per abbracciare il nipotino appena uscito dalla terapia intensiva. Una richiesta avanzata da un parcheggiatore abusivo alla quale, però, l’uomo si è opposto. Da lì sono iniziate le minacce – ‘ti incendio la macchina’ – ma anche una telefonata al 112 che ha consentito l’intervento dei carabinieri. Il parcheggiatore di turno, 55 anni e già noto alle forze dell’ordine, non si è arreso nemmeno davanti ai due carabinieri scesi dalla pattuglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arrestato parcheggiatore abusivo, voleva 10 euro davanti al Santobono