Arrestati con un carico di esplosivo | gip convalida la detenzione in carcere

LECCE - Restano in carcere i due giovani foggiani arrestati a Galatone con un carico di 108 candelotti esplosivi stipati nel bagagliaio dell’auto.Lo ha stabilito quest’oggi, venerdì 31 ottobre, al termine dell’interrogatorio di garanzia, la giudice per le indagini preliminare del Tribunale di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

