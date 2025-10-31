Argento alle Olimpiadi oro ai Mondiali | il canottiere Luca Rambaldi premiato in Comune
“All’atleta Luca Rambaldi, con immenso orgoglio il prefetto e il sindaco di Ferrara si congratulano per i successi raggiunti nella brillante carriera sportiva ove la resistenza, la coordinazione e la potenza impressa in ogni colpo di remo, unite alla determinazione, sono risultate vincenti. La. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Scopri altri approfondimenti
Livigno. . Antonella Palmisano, oro olimpico a Tokyo 2021, e María Pérez, oro e argento olimpico a Parigi 2024, ci raccontano cosa significa vivere le Olimpiadi: il sogno, l’emozione, la vittoria. Allenarsi a Livigno è una certezza: altitudine, strutture moderne e u - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo, Viviani oro ai Mondiali su pista nell'ultima gara della carriera - Il 36enne veronese firma l'ennesima impresa di una ca rriera costellata di successi nell’Eliminazione a Santiago del Cile. Lo riporta tg24.sky.it
Viviani infinito, l'addio d'oro della leggenda del ciclismo: trionfo ai mondiali su pista! - Elia Viviani chiude nel migliore dei modi possibili la sua lunga e prolifica carriera conquistando la medaglia d'oro nell'eliminazione ai Mondiali su pista in svolgimento a Santiago de ... Da tuttosport.com
Elia Viviani medaglia d'oro nell'eliminazione: campione del mondo nell'ultima gara della carriera - La miglior conclusione possibile per il campione veronese tre volte sul podio alle Olimpiadi, un oro, un argento e un bronzo e portabandiera a Tokyo 2021. Come scrive today.it