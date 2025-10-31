Argentina il business delle amichevoli a spese dei club | 12 milioni per giocare in Angola
Venerdì 14 novembre la nazionale dell’Argentina giocherà in amichevole a Luanda, capitale dell’Angola. Notizia che dovrebbe interessare soltanto i tifosi delle due squadre e, al massimo, qualche appassionato di calcio sudamericano o africano e che, invece, è la rappresentazione plastica di come gli attuali equilibri del football mondiale non funzionino più da tempo. Per salire sull’aereo e andare in Angola, infatti, la federazione argentina ha chiesto e ottenuto un gettone da 12 milioni di euro: ingaggio di lusso utilizzando l’appeal della Seleccion ma, soprattutto, quello delle stelle che la compongono. 🔗 Leggi su Panorama.it
