Arezzo Saione Pusher con la bocca piena di droga | arrestato dalla Squadra Mobile in pieno giorno

Aveva la bocca piena di palline di droga — eroina, cocaina e hashish — per nascondere le dosi pronte allo spaccio. Un uomo di circa trent’anni, cittadino nigeriano, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Arezzo nel quartiere Saione, da tempo considerato una delle aree più sensibili per il traffico di stupefacenti. L’operazione è scattata nella mattinata di giovedì, durante un servizio mirato di contrasto allo spaccio disposto e coordinato dal dirigente della Squadra Mobile, dottor Davide Comito. Gli agenti hanno individuato l’uomo mentre si muoveva a piedi tra una strada e l’altra, tenendo contatti rapidi con alcuni assuntori abituali della zona. 🔗 Leggi su Lortica.it

