Arezzo, 31 ottobre 2025 – Il lungo fine settimana di Ognissanti porta con sé anche la Fiera Antiquaria in programma domani e domenica nel consueto percorso di piazza Grande e del centro storico. Quella di novembre è l’ultima Antiquaria che si svolge secondo la normale disposizione dei banchi, prima dell’arrivo della città di Natale. A dicembre infatti ancora una volta, la Fiera si ripresenterà in concomitanza con i mercatini di Natale e i banchi si allungheranno sul percorso fin quasi a San Domenico per far spazio in piazza Grande ai vicini dal Tirolo. Un trasloco varato nelle ultime edizioni per gli espositori che solitamente in questa edizione raggiungono numeri record. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, c’è anche l’Antiquaria. In piazza prima del trasloco