Articolo tratto da uno sfogo di Antonio Tuc Lucillo — e del quartiere che non vuole più tacere Da Saione Campo di Marte con la cronaca della merda — ovvero: come vivere due anni tra piscio, bottiglie e burocrazia col sorriso di chi non può fare un cazzo Eccoci qua, signore e signori, alla nuova frontiera del degrado urbano: la toilette pubblica condominiale, sotto casa mia. Da due anni — DUE, non due settimane — mi ritrovo un tizio accampato sotto il portico, tipo guardiano del cancello dell’inferno, solo che invece di chiederti l’anima ti chiede la cortesia di non pestargli la merda fresca. Quando devo entrare in casa, dovevo quasi chiedergli il permesso, come se fossi io l’abusivo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, capitale del cacone libero!