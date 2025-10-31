Archiviato il procedimento sulle presunte commissioni fittizie al Comune di Giugliano

Puntomagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ragosta: Una verità ristabilita dopo un anno di fango e menzogne!. Giugliano, il 13102025 Con decreto del Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Raffaele Coppola, su richiesta del Pubblico Ministero Giovanni Corona, è stata definitivamente archiviata l’indagine relativa al caso delle presunte commissioni fittizie al Comune di Giugliano, nella quale ero stato ingiustamente coinvolto. Tutto ebbe origine da lettere anonime, costruite ad arte con l’unico scopo di distruggere la mia credibilità politica e personale, perché non mi sono mai piegato a interessi, compromessi o volontà di potere che nulla avevano a che fare con il bene della città. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

archiviato procedimento presunte commissioniGiugliano, archiviato il caso “commissioni fittizie”. Ragosta: “La verità non si sporca, si conferma” - Un decreto che mette un punto su una vicenda che ha infiammato per mesi il dibattito cittadino: la Procura archivia l’indagine sulle ... Secondo pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Archiviato Procedimento Presunte Commissioni