Archiviate le accuse di violenza sessuale nei confronti di Leonardo Apache La Russa
Sono state archiviate le accuse di violenza sessuale contro Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, e contro il suo amico Tommaso Gilardoni. I due erano accusati di aver stuprato una ragazza di 22 anni nella notte fra il 18 e il 19 maggio del 2023, dopo una serata passata in una discoteca di Milano La ragazza aveva denunciato il presunto stupro raccontando di essersi svegliata la mattina dopo in stato confusionale, nuda di fianco a La Russa a casa di quest’ultimo. Aveva anche detto di ricordare solo di aver bevuto due drink con lui e di aver dimenticato il resto della serata da quel momento in poi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Lorenzo Apache La Russa, archiviate le accuse di violenza sessuale per il figlio del Presidente del Senato e per l'amico dj, Tommaso Gilardoni - X Vai su X
La Russa Jr, archiviate le accuse di violenza sessuale: per lui e l'amico dj resta l'imputazione per revenge porn - facebook.com Vai su Facebook
Caso La Russa jr: archiviate accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache - La gip di Milano, Rossana Mongiardo, ha disposto l’archiviazione dalle accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del ... Secondo msn.com
La Russa Jr, archiviate le accuse per violenza sessuale: resta l'imputazione per revenge porn - L'indagine per violenza sessuale su Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico dj Tommaso Gilardoni si chiude con l'archiviazione. Scrive msn.com
Leonardo La Russa, archiviata l'accusa di violenza sessuale dal gip di Milano - La gip di Milano Rossana Mongiardo ha disposto l’archiviazione dell’indagine per violenza sessuale a carico del figlio del presidente del Senato e dell'amico Tommaso Gilardoni, dopo la denuncia di una ... Come scrive tg24.sky.it