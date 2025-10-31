Archiviata l' accusa di violenza sessuale nei confronti di Leonardo La Russa

È stata archiviata l'accusa di violenza sessuale nei confronti di Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, e di Tommaso Gilardoni. La gip di Milano, Rossana Mongiardo, ha accolto la richiesta dell'aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro. La procura di Milano, come raccontato da Ermes Antonucci sul Foglio, aveva chiesto l'archiviazione dei due ragazzi, non risparmiando giudizi etici e morali nei confronti degli indagati. La gip sottolinea come La Russa e Gilardoni abbiano avuto nei confronti della ragazza un comportamento "censurabile, superficiale e volgare". Tuttavia, dai video acquisiti nel corso dell’inchiesta non sarebbero emersi elementi di “coercizione”, né prove sufficienti per escludere che la ragazza fosse in grado di “intendere e di volere” al momento dei rapporti sessuali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Archiviata l'accusa di violenza sessuale nei confronti di Leonardo La Russa

