Arc Raiders parte a razzo su Steam. Dopo un debutto già promettente con oltre 170.000 utenti, lo sparatutto cooperativo di Embark Studios ha rapidamente sfondato quota 264.673 giocatori contemporanei, registrando una crescita superiore al 50% rispetto alle prime ore di disponibilità. Un risultato che gli ha consentito di entrare direttamente nella Top 10 dei titoli più giocati su Steam nelle ultime 24 ore, conquistando la sesta posizione dietro giganti come Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Battlefield 6 (461.385 giocatori) ed Escape from Duckov (265.182 giocatori). Il traguardo (grazie a SteamDB ) è particolarmente significativo se si considera che Arc Raiders ha già superato il record storico di The Finals, altro titolo di successo firmato dallo stesso studio, che aveva toccato un massimo di 242. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Arc Raiders parte a razzo su Steam: supera i 260.000 giocatori contemporanei

