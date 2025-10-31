Arc Raiders non vuole skin sopra le righe alla Call of Duty | deve proteggere lo stile del gioco

Nel pieno del suo sorprendente successo iniziale, Arc Raiders — lo sparatutto post-apocalittico di Embark Studios — sta attirando l’attenzione non solo per il gameplay e la direzione artistica, ma anche per una presa di posizione netta: niente skin assurde o fuori contesto, come quelle che hanno reso controversi titoli del calibro di Call of Duty e Fortnite. Il team, reduce dall’esperienza di The Finals — gioco noto per la sua estetica esagerata e colorata — ha scelto per Arc Raiders un approccio diametralmente opposto, in linea con il tono cupo e realistico del suo mondo post-disastro. Il design director Virgil Watkins, in un’intervista a PCGamesN, ha spiegato che l’intento del team è mantenere una coerenza artistica rigorosa. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Arc Raiders non vuole skin sopra le righe alla Call of Duty: deve proteggere lo stile del gioco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mancano poche ore al lancio di ARC Raiders, ambizioso extraction shooter di Embark ambientato in un Sud Italia post disastro. E noi abbiamo avuto modo di provarlo in anteprima qualche giorno fa - facebook.com Vai su Facebook

Arc Raiders dice no alle skin assurde alla Call of Duty: lo stile del gioco non deve essere intaccato - Se avete paura che lo sparatutto da estrazione Arc Raiders voglia inserire delle skin un po' assurde e fuori luogo per l'opera, come fatto da Call of Duty, non abbiate timore perché il team ... Scrive msn.com

Arc Raiders: Embark dichiara guerra alle skin ridicole - Arc Raiders: Embark Studios punta a preservare l’identità del gioco, evitando skin eccessive o fuori contesto. Riporta vgmag.it

Arc Raiders, abbiamo provato l’ultima versione, e sì: continua a sorprenderci - Abbiamo provato la nuova versione di Arc Raiders e le sensazioni sono chiare: Embark Studios ha trovato la direzione giusta. Segnala 4news.it