Arbitro Verona Inter | l’AIA ha scelto chi dirigerà i nerazzurri
Arbitro Verona Inter. Per la decima giornata di Serie A, l’ AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali e per il lunch match tra Hellas Verona e Inter, in programma domenica alle 12:30, è stato scelto Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Una sfida delicata per entrambe le squadre: i gialloblù cercano punti salvezza, mentre i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono consolidare la propria posizione ai vertici della classifica. Doveri, che ha già diretto l’ Inter in diverse occasioni, viene considerato uno dei profili più affidabili nel panorama nazionale. L’obiettivo sarà mantenere equilibrio e continuità decisionale in un match che arriva al termine di 180? minuti con Napoli e Fiorentina in cui l’ Inter è stata danneggiata e non poco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
