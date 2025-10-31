Arbitro Verona Inter designato il fischietto del match
Inter News 24 Arbitro Verona Inter, la scelta dell’AIA per la decima giornata di Serie A in programma al Bentegodi. Tutti i dettagli in merito. Sono state rese note le designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato di Serie A 202526. La sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Inter, in programma domenica alle ore 12:30, sarà diretta da Daniele Doveri della sezione di Roma 1. L’esperto fischietto toscano verrà assistito da Lo Cicero e Vecchi, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Collu. Al VAR ci sarà Aureliano, supportato dall’ AVAR Abisso. Si tratta di una partita delicata, con i nerazzurri di Cristian Chivu alla ricerca di continuità e il Verona di Paolo Zanetti intenzionato a sfruttare il fattore campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
