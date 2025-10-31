Arbitro Cremonese Juve | chi dirigerà il match dello Zini La designazione ufficiale per la 10ª giornata di Serie A

Arbitro Cremonese Juve: chi dirigerà il match dello Zini. La designazione ufficiale per la 10ª giornata del campionato Serie A. L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni ufficiali per la 10ª giornata del campionato di Serie A Enilive. L’attenzione si concentra in particolare sull’anticipo serale di sabato 1 novembre, fissato per le ore 20.45, che vedrà affrontarsi allo stadio Giovanni Zini la Cremonese e la Juventus. Per questo delicato incontro, il designatore Rocchi ha affidato la direzione della gara all’arbitro Daniele Chiffi, della sezione di Padova. Si tratta di un fischietto esperto, chiamato a gestire una partita che si preannuncia tesa e combattuta, data la vicinanza in classifica e l’importanza della posta in palio per entrambe le formazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Cremonese Juve: chi dirigerà il match dello Zini. La designazione ufficiale per la 10ª giornata di Serie A

Approfondisci con queste news

Bonazzoli segna il "solito" goal in rovesciata in Genoa-Cremonese: arbitro e VAR lo convalidano dopo quasi 5 minuti - X Vai su X

DESIGNAZIONI #CAN - GIUSEPPE DI GIACINTO #SerieA #Genoa - #Cremonese Mercoledì 29 ottobre 20:45 Stadio Luigi Ferraris - Genova #aiateramo #aia #Arbitro #DiventArbitro - facebook.com Vai su Facebook

Juve-Milan all'arbitro Guida: precedenti in parità - Sassuolo il 29 agosto, poi due direzioni in Champions League e nessuna in Serie A: è chiaro che Marco Guida in campionato sia stato preservato per il big match tra Juventus e Milan. sportmediaset.mediaset.it scrive

Juve, tifosi inferociti sui social dopo il pari con il Verona: l’arbitro scambia Joao Mario con Kalulu - Coda polemica al match della 4ª giornata di Serie A pareggiato a Verona dalla Juve di Igor Tudor, furioso a fine partita per l'arbitraggio di Rapuano. Lo riporta corrieredellosport.it

Pagina 2 | Juve-Milan a Guida, l’arbitro che fece infuriare Conte e Marotta. Chi c’è al Var - Il fischietto campano (tra i più esperti) torna a incrociare i bianconeri in uno dei match più ... Si legge su tuttosport.com