Apre un nuovo McDonald’s a Torino | inaugurazione a tema Halloween con dj set e animazione
Il nuovo ristorante McDonald’s di Torino di corso Potenza, 22 apre venerdì 31 ottobre con il taglio del nastro e poi, dalle 17 alle 22, una festa di inaugurazione aperta tutti a tema Halloween, con dj set e animazione. Nel 32esimo McDonald’s aperto in provincia lavoreranno 60 persone. “Sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
