Approvato il piano regolatore del Porto di Catania | si parte subito coi primi interventi di apertura alla città

Il nuovo piano regolatore del porto di Catania é realtà: la delibera del comitato di gestione completa l’iter burocratico cominciato a dicembre 2024 con la presentazione del progetto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il passaggio da una serie di enti previsti dalla normativa tra cui. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

