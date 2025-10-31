Apple estende l’autoriparazione alla serie iPhone 17 Ecco cosa c’è nel kit a noleggio
I nuovi modelli iPhone 17 sono ora inclusi nel portale Apple per le riparazioni autonome. Previsti ricambi originali, guide tecniche e il noleggio degli strumenti per sette giorni. 🔗 Leggi su Dday.it
