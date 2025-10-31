Apple chiude l’anno fiscale 2025 con ricavi record e utile in crescita | tirano iPhone 17 e servizi

Dday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quarto trimestre fiscale Apple registra 102,5 miliardi di dollari di ricavi e un utile netto di 27,5 miliardi. Crescono iPhone e servizi, ma Tim Cook resta abbottonato su iPhone Air. 🔗 Leggi su Dday.it

apple chiude l8217anno fiscale 2025 con ricavi record e utile in crescita tirano iphone 17 e servizi

© Dday.it - Apple chiude l’anno fiscale 2025 con ricavi record e utile in crescita: tirano iPhone 17 e servizi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

apple chiude l8217anno fiscaleApple chiude un anno fiscale da record. E Tim Cook promette faville per il prossimo trimestre - Apple chiude un anno fiscale da primato con ricavi trimestrali in crescita a 102,5 miliardi di dollari. Segnala hwupgrade.it

apple chiude l8217anno fiscaleiPhone 17 e i servizi danno un nuovo record di profitti per Apple - I Servizi si confermano il motore principale della crescita, con ricavi record di 28,75 miliardi di dollari, in aumento del 15,1% anno su anno. Si legge su macitynet.it

Cerca Video su questo argomento: Apple Chiude L8217anno Fiscale