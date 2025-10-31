Appalti con salario minimo In Aula è tregua ’armata’
Salario minimo per i lavoratori del Comune di Ancona, la mozione presentata da Giacomo Petrelli ( Partito Democratico ) divide il consiglio comunale: "Non si può prescindere da un salario inferiore a 9 euro l’ora" dicono nella sostanza dal centrosinistra, con la maggioranza che obietta parlando di "un tema di rilievo nazionale, le competenze sono altrui". In mezzo, in posizione super-partes nonostante la sua appartenenza alla maggioranza, la posizione del presidente del Consiglio, Simone Pizzi: "La mozione presentata da Petrelli è importante, ma le scelte devono partire dall’ambito nazionale". La maggioranza di centrodestra era pronta a bocciare la mozione, così l’opposizione ha deciso di non mettere al voto il testo della mozione, andando incontro a un risultato scontato, ponendo l’argomento in scaletta per una commissione a stretto giro di posta, entro le prossime due settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
