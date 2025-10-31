Apertura e visite guidate alla catacomba di Villagrazia di Carini alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani

Proseguono le aperture con nuovi orari alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, aperta tutte le domeniche.Il monumento sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con visite guidate ogni ora fino a un'ora prima della chiusura. Con i suoi oltre 3.500 mq di superficie scavata, la.

