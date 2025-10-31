Anziano di 90 anni difende la vicina dal suo stalker e viene massacrato di botte | Salvatore Riccobene muore dopo un mese di agonia

L'aggressione, l'agonia e la morte. A 90 anni, Salvatore Riccobene non aveva esitato nell'intervenire in difesa della sua vicina di casa, che stava affrontando il suo stalker nel. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Anziano di 90 anni difende la vicina dal suo stalker e viene massacrato di botte: Salvatore Riccobene muore dopo un mese di agonia

Contenuti che potrebbero interessarti

1000 pazienti in meno di 3 anni. Il più giovane è adolescente, il più anziano ha spento le 104 candeline. Tempo di bilancio per l’ Ambulatorio Trasfusionale dell’ Unità Operativa Complessa Geriatria dell’Ospedale di Villafranca, diretta dal Dott. Matteo Grezzan - facebook.com Vai su Facebook

Anziano di 90 anni difende la vicina dal suo stalker e viene massacrato di botte: Salvatore Riccobene muore dopo un mese di agonia - A 90 anni, Salvatore Riccobene non aveva esitato nell'intervenire in difesa della sua vicina di casa, che stava affrontando il suo stalker ... Lo riporta leggo.it

Mortara, anziano 90enne difende una vicina da uno stalker che lo picchia: morto dopo un mese, indagini in corso - Salvatore Riccobene si trovava in cortile quando il 57enne ha cominciato ha insultare la donna, cheperseguitava da tempo. msn.com scrive

Difende la vicina dallo stalker ma viene picchiato a sangue, anziano muore dopo 1 mese di agonia - Non ha esitato a intervenire per proteggere la sua vicina dalle molestie di un uomo, ... Scrive etrurianews.it