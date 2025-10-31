Anziano di 90 anni difende la vicina dal suo stalker e viene massacrato di botte | Salvatore Riccobene muore dopo un mese di agonia

Leggo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aggressione, l'agonia e la morte. A 90 anni, Salvatore Riccobene non aveva esitato nell'intervenire in difesa della sua vicina di casa, che stava affrontando il suo stalker nel. 🔗 Leggi su Leggo.it

