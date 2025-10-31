Anziano di 77 anni bacia una ragazzina di 12 i familiari si fanno giustizia da soli | Cosa gli hanno fatto

– Si è presentato in aula camminando lentamente, con lo sguardo basso e la voce rotta dall’emozione. Davanti ai giudici, un uomo di 77 anni di Falconara ha ricostruito quella giornata di fine maggio 2023 che, come ha detto, «non potrà mai dimenticare». «Chi mi picchiava a destra, chi a sinistra. Non ho fatto neanche in tempo a reagire. Ho preso le botte, poi non ho visto più niente», ha raccontato. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

