Anziani 1 over 65 su 5 ha avuto una caduta nell’ultimo anno nel 18% dei casi frattura

(Adnkronos) – "Un over 65 su cinque ha avuto almeno una caduta nell’ultimo anno, che nel 18% dei casi ha portato a una frattura e nel 16% a un ricovero ospedaliero". Lo affermano i dati della sorveglianza Passi d’Argento dell'Istituto superiore di sanità (Iss), relativi al biennio 2023-2024, secondo cui però "una quota rilevante di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

