Antonina Balsamo costretta a dormire in auto a Palermo col cane è vedova ha una pensione di 614 euro

A Palermo la signora Antonina Balsamo, 63 anni, vedova, vive da due mesi in auto con il cane Molly dopo lo sfratto e con una pensione di 614 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

