Antonina Balsamo costretta a dormire in auto a Palermo col cane è vedova ha una pensione di 614 euro
A Palermo la signora Antonina Balsamo, 63 anni, vedova, vive da due mesi in auto con il cane Molly dopo lo sfratto e con una pensione di 614 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Palermo, vedova con 600 euro di pensione: dorme in auto - Da quasi due mesi, è costretta ad abitare dentro la propria automobile, davanti al pronto soccorso dell’ospedale Civico, a Palermo, perch ... Secondo msn.com