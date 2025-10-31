Antisemitismo | le parole di Fadlun presidente Comunità ebraica di Roma
Le parole bastano più. Occorrono provvedimenti concreti. Oggi l’antisemitismo si presenta con parole in parte nuove, ma con le stesse intenzioni criminali. Così Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
