Antisemitismo | le parole di Fadlun presidente Comunità ebraica di Roma

31 ott 2025

Le parole bastano più. Occorrono provvedimenti concreti. Oggi l’antisemitismo si presenta con parole in parte nuove, ma con le stesse intenzioni criminali. Così Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

