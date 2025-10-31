Anthony e Britanny sposi il matrimonio americano celebrato a Orsara | Qui è bellissimo ed è un sogno

Si è tenuto ieri pomeriggio, nella splendida cornice di Palazzo De Gregorio a Orsara di Puglia, il matrimonio tra Anthony Philipp Del Grosso e Britanny Danielle Sedillo, entrambi statunitensi provenienti da Albuquerque, Nuovo Messico. Lui - 32 anni - è un dirigente della Warner Bros, mentre lei -. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

