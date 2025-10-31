Antenna telefonica no all' installazione Napoletano | I cittadini siano sempre informati
“Il Comune di Caserta ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'autorizzazione unica per l'installazione della stazione radio base per rete telefonia mobile di Cellnex Italia S.p.A. in via Mascagni snc. Questa decisione rappresenta una vittoria dei cittadini e il risultato di una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
