Another Love Ultima Puntata | La Fine Dei Protagonisti!

Nel gran finale di Another Love, la verità viene a galla e nessuno si salva: Kenan, Leyla e un amore spezzato dalla follia. Il gran finale di Another?Love?(Bamba?ka?Biri) segna la conclusione di una delle serie turche più intense e drammatiche degli ultimi anni. Dopo settimane di mistero, amore e follia, arriva l'esplosione della verità: nessuno dei personaggi esce indenne da questo vortice. La rivelazione della doppia identità di Kenan?Öztürk spalanca abissi che nessuno aveva previsto. L'uomo, per l'intera serie immerso in una vita apparentemente normale, scopre che è proprio Do?an, la sua parte oscura, colui che ha compiuto gli omicidi che hanno sconvolto Istanbul, incluso quello del padre di Leyla?Gediz.

