Anoressia fenomeno in aumento | Oggi inizia già tra gli 11 e i 13 anni La famiglia è cruciale per uscirne

Milano – L'incontro con i disturbi dell'alimentazione avviene sempre più spesso: il biennio pandemico è stato il periodo spartiacque. E sempre più precocemente: l 'età in cui si presenta la malattia va abbassandosi. Al tempo stesso, è sempre meno frequente imbattersi in diagnosi che rientrino completamente nel disturbo dell'alimentazione: spesso c'è un concorso di patologie. Così come sono diversi i fattori che lo innescano: le prese in giro a scuola, le aspettative di genitori e amici, un modello di bellezza irraggiungibile perché inesistente, i social, la moda. Il processo di guarigione, invece, ha un fattore ricorrente e irrinunciabile: la famiglia.

