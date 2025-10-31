Anomalo aumento di luminosità per 3I ATLAS scienziati | È più blu del Sole incremento poco chiaro
Un nuovo studio condotto sull'oggetto interstellare 3IATLAS ha evidenziato un repentino e anomalo aumento della luminosità a ridosso del perielio, un fenomeno considerato "poco chiaro" e divergente da quello visto nelle comuni comete provenienti dalla Nube di Oort. L'oggetto risulta essere anche "più blu del Sole". 🔗 Leggi su Fanpage.it
