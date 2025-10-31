ANNUNCIATI I VINCITORI DEI LUCCA COMICS & GAMES AWARDS
Lucca, 30 ottobre 2025 – Si è appena conclusa la serata di premiazione dei Lucca Comics & Games Awards 2025, che come di consueto si è tenuta nello splendido Teatro del Giglio, punto di riferimento culturale della città e che durante i giorni del festival si trasforma in palcoscenico per uno degli eventi più attesi nel panorama internazionale del fumetto, del gioco e dell’intrattenimento. La cerimonia ha celebrato l’ eccellenza creativa e l’innovazione artistica, conferendo riconoscimenti ai migliori autori e alle migliori autrici, illustratori e illustratrici, game designer e creativi e creative le cui opere si sono distinte nel panorama culturale di quest’anno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Leggi anche questi approfondimenti
Secondo giorno di Lucca Comics & Games! Dopo l’inaugurazione alla presenza del Ministro della Cultura, grande attesa per la serata al Teatro del Giglio Giacomo Puccini in cui saranno annunciati i vincitori e le vincitrici dei Lucca Comics & Games Awards. E - facebook.com Vai su Facebook
ANNUNCIATI I VINCITORI DEL PREMIO SPADOLINI 2025! Chiara Cucinella - Primo premio Francesco Ingardia - Secondo premio Elia Billero e Daniele Saccani - Riconoscimento speciale ex aequo La premiazione si svolgerà il 31 ottobre a Firenze h - X Vai su X
Lucca Comics 2025, annunciati i vincitori degli Awards - Al Teatro del Giglio Giacomo Puccini l’attesissima serata dedicata ai talenti del fumetto, del gioco e del mondo dell’illustrazione. Lo riporta tg24.sky.it
Lucca Comics & Games Awards 2025: la notte di Tetsuo Hara e del fumetto d’autore - Annunciati i vincitori dei Lucca Comics & Games Awards 2025: Tetsuo Hara, The Horizon e Alessandro Tota tra i premiati dell’anno. Come scrive vgmag.it
I vincitori dei Lucca Comics Awards 2025 - Tutti i vincitori dell’edizione 2025 dei Lucca Comics Awards, premi dedicati alle opere a fumetti e agli autori. fumettologica.it scrive