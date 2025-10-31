Annullato l’incontro a Budapest tra Trump e Putin

Non si farà più l’incontro tra Trump e Putin a Budapest. Dopo una tesa telefonata tra l’americano Marco Rubio e il russo Sergey Lavrov. Il tutto è successo dopo l’annuncio degli USA di aver ripreso i test nucleari. Intanto, arriva l’allarme della Cina che esorta l’America a “rispettare scrupolosamente” la moratoria globale. A Mosca non hanno preso bene la notizia, anticipando che la Russia “agirà di conseguenza”. Mentre l’Onu condanna fermamente il gesto. Intanto, continuano i raid di droni e missili russi, che hanno colpito diverse centrali e altre infrastrutture. Incontro Trump Putin annullato dopo la ripresa USA dei test nucleari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Annullato l’incontro a Budapest tra Trump e Putin

