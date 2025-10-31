Anni di botte e paura Valentina Boscaro uccise il fidanzato con una coltellata al cuore | condanna ridotta
La condanna per l’omicidio di Mattia Caruso è diventata definitiva. Dopo un lungo iter giudiziario, Valentina Boscaro, 34 anni, dovrà scontare 17 anni di carcere per aver ucciso, nella notte tra il 25 e il 26 settembre 2022, il suo compagno Mattia Caruso, allora trentenne. La sentenza della Corte di Cassazione ha ridotto ulteriormente la pena, inizialmente fissata a 24 anni in primo grado e poi abbassata a 20 anni in appello, riconoscendo ulteriori attenuanti legate alla condizione psicologica della donna. La lite e la menzogna dopo il delitto. Quella notte i due si trovavano all’esterno di una discoteca, dove era esplosa una violenta lite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
