Anni di botte e paura Valentina Boscaro uccise il fidanzato con una coltellata al cuore | condanna ridotta

La condanna per l’omicidio di Mattia Caruso è diventata definitiva.  Dopo un lungo iter giudiziario,  Valentina Boscaro, 34 anni, dovrà scontare  17 anni di carcere  per aver ucciso, nella notte tra il  25 e il 26 settembre 2022, il suo compagno  Mattia Caruso, allora trentenne. La sentenza della  Corte di Cassazione  ha ridotto ulteriormente la pena, inizialmente fissata a  24 anni in primo grado  e poi abbassata a  20 anni in appello, riconoscendo ulteriori attenuanti legate alla condizione psicologica della donna. La lite e la menzogna dopo il delitto. Quella notte i due si trovavano all’esterno di una discoteca, dove era esplosa una violenta lite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

